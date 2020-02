Leerlingen dragen op eerste vakantiedag steentje bij aan bouw nieuwe gemeenteschool Didier Verbaere

14u42 0 Melle Op de bouwwerf van Strabag aan de Beekstraat in Melle werd maandagvoormiddag de symbolische eerste steen gelegd voor de bouw van de nieuwe gemeentelijke basisschool. Leerlingen van het 4de leerjaar droegen letterlijk een steentje bij.

De Parkschool op de site tussen Beekstraat en Vossenstraat in Melle wordt een nieuwe gemeentelijke basisschool met een capaciteit voor 350 leerlingen. De huidige gemeenteschool aan de Brusselsesteenweg is te klein en oubollig. De gemeente kocht daarom het 2,2 hectare grote terrein aan van het voormalige GO! onderwijs. Daar komt niet alleen een nieuwe school maar ook een sporthal voor de turnclub Immer Vooruit en lokalen voor de muziekacademie en het verenigingsleven. De school moet klaar zijn in september 2021. Het terrein wordt ingericht als openbaar park, een groene long in het centrum van de wijk. Kinderen van het vierde leerjaar kwamen maandag een handje helpen om de eerste steen te leggen.

Bijna 10 miljoen euro

Het project, inclusief aankoop en afbraak van de oude school, kost ruim 9,8 miljoen euro. De gemeente kan wel rekenen op zo’n 4 miljoen aan subsidies via de hogere overheid. “Maar dit is zoveel meer dan een school. Ook verenigingen en sportclubs zullen gebruik kunnen maken van de accommodatie. En het domein krijgt een openbaar karakter waar de hele bevolking zal van kunnen genieten”, zegt schepen Lieselot Bleyenberg (CD&V).

De oude gemeenteschool staat te koop. De leerlingen vroegen in hun speech om de gebouwen met zoveel geschiedenis te bewaren. “Maar dat is geen optie. De gebouwen zijn te oud en rijp voor de sloop. En we investeren de centen van de verkoop in de nieuwe school. Maar we zullen de rijke documentatie zeker bewaren”, belooft Bleyenberg.

