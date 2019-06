Leerlingen College Paters Jozefieten laden smartphones op aan eigen solarstation op zonne-energie Didier Verbaere

13 juni 2019

14u39 4 Melle Leerlingen van het College Paters Jozefieten in Melle kunnen voortaan hun smartphones opladen op de koer van de school aan een Solarstation op zonne-energie. Het Solarstation werd deze middag in gebruik genomen en kan tot acht gsm’s gelijk opladen. Het project kostte zo’n 3.000 euro's en werd gefinancierd met overheidssubsidies.

Een Solarstation op de speelplaats met de mogelijkheid voor het opladen van de smartphone met behulp van een zonnepaneel. Dat was het idee waarmee de leerlingen in 2017 op de proppen kwamen in de lessen techniek. “Thomas De Jaeghere en Jonathan De Smet kwamen op het idee nadat ze een meting hadden uitgevoerd waaruit bleek dat enorm veel energie verloren gaat door toestellen op stand-by of laders die in het stopcontact blijven zitten. Ze gingen aan de slag en knutselden aan een oplossing: een zonnestation waarmee ze een smartphone konden opladen”, vertelt leerkracht techniek Aendrik De Brant.

De klas zag het groter en stelde voor om een station te installeren voor de hele school, die volledig op zonne- energie werkt. Dankzij een subsidie voor STEM van het departement Onderwijs en onder leiding van hun leerkracht Aendrik De Brant begonnen de tweedejaars dit schooljaar aan het project. Ze gingen een kijkje nemen naar de zonnepanelen op het dak van brouwerij Huyghe, berekenden mogelijk sluipverbruik en gingen na hoeveel energie er nodig is om meerdere smartphones op te laden. Een aantal teams maakten verschillende ontwerpen en 3D tekeningen die ze voorlegden aan architectenbureau Vollander en het bedrijf Atom Solar uit Melle.

Atom verzamelde de beste ideeën en bouwden de plannen van de leerlingen om in een Solar Station. Dat werd een gezellige bank waar een twaalftal leerlingen kunnen zitten en tegelijkertijd hun smartphone laten opladen. De bank beschikt over stopcontacten in de vorm van USB poorten en een zonnepaneel op het afdak erboven zorgt voor de nodige energie. De aanwezige batterij slaat de energie op zodat er ook stroom is wanneer er geen energie wordt opgewekt.

“Het zonnepaneel op het afdak boven de bank kan zo'n 280 kilowattuur per jaar leveren. Daarmee voeden we makkelijk acht laadstations in de bank”, zegt Tom Vanneste van Atom Solar. De hele constructie in aluminium met thermowood banken kost zo'n 3.000 euro. “Het project is een voorbeeld hoe jongeren op een slimme manier aan de toekomst denken”, zegt directeur Jan De Gendt.