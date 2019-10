Landbouwers delen voortaan tips and tricks via digitaal platform ‘DjustConnect’ Didier Verbaere

13u21 0 Melle Het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) lanceerde donderdagochtend in zijn onderzoekscentrum in Melle Djust Connect, een deelplatform waar landbouwers data kunnen delen via de digitale snelweg.

Na meer dan een jaar intensieve voorbereiding lanceert ILVO een uniek deelplatform om data geavanceerd te delen in de Vlaamse agrovoedingsketen. Het platform heet DjustConnect. Opmerkelijk is dat de boer eigenaar blijft van de data en zelf beslist wat hij deelt en met wie.

Temperatuur van de melk

“Via het platform kunnen ondernemers uit de agrarische sector informatie delen over het telen van gewassen, de oogst koppelen aan de marktvraag, advies inwinnen over het beheer van bepaalde bodems en zelfs over de temperatuur van de melk van de koeltank tot in het potje yoghurt. Informatie die de Vlaamse landbouw alleen maar kan helpen en versterken tegenover de (buitenlandse) concurrentie”, zegt Stephanie Van Weyenberg (ILVO). “Alle datagebruikers uit de agrofoodsector zijn welkom. De enige voorwaarde is dat ze de spelregels respecteren. ILVO ziet erop toe dat niemand uitgesloten wordt van deelname.“

Het project van ILVO kreeg 500.000 euro steun van het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en werkt samen met AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ en Milcobel. IT-provider Cegeka werkt aan de technische realisatie. Het platform moet volgend jaar operationeel zijn.