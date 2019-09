Laatste campagne dagen voor Imke (17) voor finaleplaats Miss België Didier Verbaere

02u44 2 Melle Het zijn spannende dagen voor Imke De Landtsheer. De 17-jarige studente schoonheidsspecialiste aan het Syntra uit Melle is finaliste voor Miss België in Oost-Vlaanderen. Zaterdag worden de finalistes bekend gemaakt voor de nationale titelstrijd.

“Het was een superleuke campagne en mijn mama en vriendje en familie steunen me super hard om dit werkelijkheid te maken Het kroontje bereiken is een droom zeker en vast Maar we zien wel waar het schip strand. Iedereen gaat zijn eigen weg in het Missenland. Voor mij is het zeker een ervaring rijker. Al blijft de titel van Miss België wel een droom”, zegt Imke. Stemmen op de jonge paardrijdster met nationale ambities kan via sms MOV06 naar 6665.