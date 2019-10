Kunstenaar Wim Delvoye keert Vlaanderen de rug toe na veroordeling: “In Chimay word ik met open armen ontvangen” Didier Verbaere

16 oktober 2019

16u09 1 Melle Kunstenaar Wim Delvoye uit Melle is de heksenjacht op zijn persoon beu en overweegt een verhuis naar het Waalse Chimay waar hij een 17de eeuwse woning wil restaureren en zijn sculpturenpark wel mag uitbouwen.

Het cassatieberoep dat kunstenaar Wim Delvoye had ingesteld tegen zijn veroordeling door het Gentse hof van beroep, is verworpen.De kunstenaar werd in maart door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een boete van 55.000 euro voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein aan de Kalverhage in Melle.

De 53-jarige Delvoye wilde aan het kasteel de Bueren in Melle een sculpturenpark aanleggen. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. Delvoye en zijn vennootschap werden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten en twintig bomen hebben geveld zonder vergunning. Ook de walgracht werd volgens de aanklachten verbreed. Maar hij werd hiervoor over de hele lijn door de rechtbank van eerste aanleg vrijgesproken. Het Agentschap Natuur en Bos en het parket gingen echter in beroep en kregen alsnog gelijk. Delvoye werd uiteindelijk veroordeeld tot een boete van 55.000 euro. Zijn vennootschap Delvoye Art nv kreeg een boete van 49.500 euro. Hij moet het kasteel en het domein ook weer in hun oorspronkelijke staat herstellen.

Weg uit Vlaanderen

“Het is gedaan. Ze hebben gewonnen”, zucht Delvoye vanuit Parijs. “Sinds de vervolging is gestart in 2012 heb ik geen enkel werk uitgevoerd op het domein. Eigenlijk wou ik het kasteel toen al verkopen maar door alle negatieve aandacht was dat niet evident. Bomen op het domein heb ik trouwens nooit gerooid en ik heb geen enkele gracht verbreed. Daar ben ik in eerste aanleg ook voor vrijgesproken maar toch word ik toch nog veroordeeld. We gaan het betonnen plateau nu laten wegschieten en ik ga het kasteel opnieuw te koop zetten. Ik ben het hier beu in Vlaanderen. We gaan wel nog bekijken of we met deze zaak naar het Europees Hof voor de Rechten van de mens stappen”, zegt Wim Delvoye.

Momenteel broedt hij op plannen voor de restauratie van een oude 17de eeuwse woning in het Waalse Chimay. “Daar word ik met open armen ontvangen. We bekijken om de woning tot in de puntjes te restaureren en er zijn gesprekken met de burgemeester om een sculpturenpark te bouwen. Ze zijn vragende partij. Mijn bedrijf en mijn kunstwerken verhuis ik naar daar. In Vlaanderen onderneem ik niks meer uit vrees voor een nieuwe heksenjacht. In Melle hebben ze liever een windmolenpark dan een sculpturenpark. Arm Vlaanderen. Er is meer vrijheid in Wallonië dan hier. Er is zelfs verdorie meer vrijheid in China waar ik enkele permanente tentoonstellingen kreeg”, besluit Delvoye.