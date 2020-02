Koningin Mathilde opgetogen met antipestbeleid op Tuinbouwschool Melle Didier Verbaere

19 februari 2020

12u50 28 Melle Hare Majesteit Mathilde bracht woensdagvoormiddag een bezoek aan de GO! Tuinbouwschool van Melle. De school is laureaat van de ‘Pesten, dat kan niet’-prijs en kreeg hiervoor koninklijke aandacht tijdens de Vlaamse Week tegen pesten. Koningin Mathilde was zeer vereerd met het bezoek en vertelde dat deze projecten tegen pesten haar nauw aan het hart liggen.

Pesten op school en onder jongeren is een thema dat al lang hoog op de agenda van Koningin Mathilde staat. Na een ontvangst met bloemen door directrice Brigitte De Baere schoof de Koningin mee aan voor een rondetafelgesprek met afgevaardigden van de scholengroep, waarnemend Gouverneur Didier Detollenaere en burgemeester Dirk De Maeseneer. Hare Majesteit kreeg er uitleg over de specifieke werkmethodes die de school hanteert in verband met preventie en bestrijding van pestgedrag. Koningin Mathilde stelde ook vragen en luisterde ook met volle aandacht naar Iben en Marie, twee leerlingen van de eerste graad. Iben vertelde hoe er met pestgedrag wordt omgegaan in de klas en op de speelplaats. En hoe ze daartegen gewapend worden.

Koningin mee in gesprek in proactieve cirkel

Na het rondetafelgesprek trok de Koningin met haar gezelschap naar de paviljoenen van de school waar leerlingen bezig waren aan een interactief spel rond pesten. Hare Majesteit nam deel aan de proactieve cirkel en stelde vragen aan de leerlingen. Daar werden thema’s over vriendschap, elkaar helpen of hulp zoeken aangekaart. Ook hier nam de Koningin haar tijd om mee in gesprek te gaan met de leerlingen van de eerste graad. “Ik ben zeer vereerd om hier ontvangen te worden want projecten tegen pesten liggen me nauw aan het hart”, aldus de Koningin.

Na deze activiteit werd Koningin Mathilde door een erehaag en onder luid applaus naar haar auto begeleid. Ze maakte er tijd om te praten met enkele kinderen en kreeg ook bloemen, appelsap en producten van eigen kweek van de tuinbouwschool mee. Omstreeks 11.30 uur was het bezoek afgelopen.