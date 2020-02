Koningin Mathilde komt naar anti-pestproject Tuinbouwschool Melle Didier Verbaere en Yannick De Spiegeleir

12 februari 2020

17u04 0 Melle Hare Majesteit de Koningin brengt op woensdag 19 februari een bezoek aan de GO! Tuinbouwschool van Melle. Tijdens een werkvergadering worden de specifieke werkmethodes besproken van preventie en bestrijding van pestgedrag in een schoolcontext. Dat laat het Paleis weten.

“Het plechtige bezoek kadert in de Vlaamse week tegen Pesten. GO! Tuinbouwschool Melle heeft hier een zeer mooie projectwerking rond opgebouwd”, zegt Eva Van Buggenhout van GO! Scholengroep Gent. Na de werkvergadering vindt er een gesprek plaats met de leerlingen van de eerste graad. “Om de gerichte aanpak tegen pesten in de Belgische scholen te ondersteunen bracht de Koningin op 6 februari reeds een bezoek aan het Institut Sainte-Marie in Châtelet (Henegouwen). Pesten op school en onder jongeren is een prioritair thema voor de Koningin”, aldus het Koningshuis.