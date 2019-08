Komt er een fusie tussen Melle en Gent? Agglomeratie bord zorgt voor verwarring Didier Verbaere

14 augustus 2019

13u37 20 Melle Gaat Melle fusioneren met Gent? Als je het verkeersbord op de hernieuwde Gontrode Heirweg ter hoogte van de Ringvaart en de R4 mag geloven, maakt Melle reeds deel uit van de stad Gent. Op sociale media gaat het bord alvast over de tongen.

Vermoedelijk staat Gent vermeld op het bord om de agglomeratie rond de grootstad aan te kondigen maar het blijft een vreemd zicht. Bovendien duidt het bord in de andere richting aan dat je Merelbeke Flora verlaat op dat punt van de weg. Normaal gezien worden dergelijke borden ook gebruikt om de deelgemeente bovenaan en de hoofdgemeente eronder aan te duiden.

Onderzoek wijst uit dat het inderdaad gaat om een agglomeratie bord dat de bebouwde kom aanduidt. “Indien een bebouwde kom zich uitstrekt over meerdere gemeenten , dan moeten de namen van de gemeenten van de bebouwde kom en van de plaats op wier grondgebied het bord wordt geplaatst, op hetzelfde bord voorkomen”, meldt het agentschap binnenlands bestuur op haar website. Met andere woorden : Melle bevindt zich in de bebouwde kom van Gent. Ook al ligt Gent niet in de buurt van het bord. Beetje verwarrend dus.