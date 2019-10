Kloosterstraat wil en krijgt inspraak in mobiliteitsplannen voor de wijk : “We vrezen voor een verdubbeling van het doorgaand verkeer” Didier Verbaere

21 oktober 2019

Een grote delegatie van de wijk rond de Kloosterstraat zakte maandagavond af naar de gemeenteraad in Melle om haar bezorgdheid te uiten over de voorstellen in het huidige mobiliteitsplan van de gemeente. De bewoners worden volgende week uitgenodigd op de werkgroep verkeer waar ze hun voorstellen op tafel mogen leggen.

De buurt had een verzoekschrift ingediend en kreeg het woord bij aanvang van de gemeenteraad in Melle. “We juichen de voorstellen met éénrichtingsverkeer in de Kerkstraat voor veiliger verkeer toe. Maar we maken ons ook zorgen want het studiebureau spreekt van een mogelijke toename van het verkeer in onze straat met maar liefst 48 procent. Dat zou de leefbaarheid in de ganse centrumwijk hypothekeren. Het studiebureau heeft ook niet echt feeling met de buurt en baseerde zich enkel op grondplannen”, zegt Dries Bonte in naam van de buurt.

We snappen niet waarom wij alle verkeer uit Heusden en vanaf de R4 moeten slikken Dries Bonte, inwoner Kloosterstraat

Mee aan tafel in werkgroep verkeer

Eind vorige maand stuurde de buurt een aantal alternatieven, voorstellen, bedenkingen en opmerkingen naar het gemeentebestuur. “We snappen niet waarom wij alle verkeer uit Heusden en vanaf de R4 moeten slikken en waarom wij niet als centrumstraat worden aanzien. We willen op een constructieve manier samenwerken om tot een mooi en leefbaar voorstel te komen”, klinkt het. Er werden ook 228 handtekeningen tegen de plannen verzameld.

Burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V) nodigde een groep bewoners uit om volgende week mee aan tafel te zitten in de werkgroep verkeer van de gemeente. “We zullen dit samen bekijken en rekening houden met jullie kritische inbreng”, beloofde De Maeseneer.