Kleinste cinematografisch museum van Europa ligt in Melle : 271 camera's op 5 vierkante meter Didier Verbaere

11 oktober 2019

13u43 2 Melle De verzameling van 271 filmcamera’s in een kamer van 5 vierkante meter ten huize Theo Ceelen in Melle vormt het kleinste cinematografische museum van Europa. Theo (79) startte 30 jaar geleden met zijn verzameling en kon ondertussen unieke pareltjes verwerven.

Achter de gevel van een statige woning in een rustige woonwijk in Melle, bevindt zich het kleinste filmmuseum van Europa. Theo Ceelen studeerde in zijn jeugd film en fotografie aan Sint-Lucas in Gent maar werkte nadien als verkoper bij een grafisch bedrijf. Zijn liefde voor camera’s liet hem echter nooit los en dertig jaar geleden kocht hij zijn eerste filmcamera. “Ik ben verliefd op en verwonderd door het vakmanschap en de techniek in deze oude camera’s. Het zijn stuk voor stuk pareltjes, met liefde gemaakt en afgewerkt tot in de kleinste details”, zegt Theo.

Hij verzamelt enkel 8, 16 en 35 mm camera’s. Die werden helemaal uit de markt geprijsd door de komst van de videocamera in de jaren ’80. Vandaag telt zijn museum, dat werd opgenomen in de MOM (Museum Of Museums) lijs, 271 unieke filmcamera’s. “En op enkele na werken ze nog allemaal”, klinkt het fier. “De 8 millimeter camera’s waren de camera’s voor het volk. Rijkere mensen konden zich een 16 millimeter permitteren en de 35 mm waren professionele camera’s die ook door de toenmalige BRT werden gebruikt”, zegt Theo. Zijn collectie bestaat uit ronkende namen zoals Kodak en Agfa, Quarz en de allereerste filmcamera’s van de Franse gebroeders Pathéz. “Zij bouwden de eerste betaalbare en kleine filmcamera’s. Ze lagen goed in de hand, werden mechanisch opgewonden zonder batterijen en goedkoop. Het betekende de doorbraak voor de amateurfilm”, zegt Theo.

Unieke stukken

Daarnaast heeft hij ook enkele unieke stukken in zijn museum. “Enkele pareltjes van Bell&Howell die als spionagecamera onder vliegtuigen werden gehangen door het Amerikaanse leger. En ook enkele Russische en Duitse varianten. Speciaal is ook een natuurcamera die gemonteerd is op een geweerkolf. Hiermee kon je documentaires letterlijk schieten”, lacht Theo. Vandaag speurt hij nog steeds beurzen en het internet af op zoek naar opportuniteiten voor zijn collectie. “Mensen die oude filmcamera’s hebben, mogen ze altijd aanbieden. Het museum is ook op afspraak te bezoeken”, besluit Theo. Hij is bereikbaar op 09/252.13.60.