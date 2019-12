Kerstconcert en kerstmarkt in Melle voor Welzijnsschakels Didier Verbaere

12 december 2019

16u58 0 Melle Talrijke verenigingen en vrijwilligers slaan de handen in elkaar voor een gezellige kerstmarkt op het Dorpsplein van Melle op zaterdag 14 december.

Om 17 uur verzorgt de muziekacademie ‘De Kunstbrug’ een kerstconcert in de Sint Martinuskerk op het Dorpsplein. Vanaf 18 uur kan je terecht op het Dorpsplein voor feeërieke kersthuisjes, een glaasje glühwein, frituurhapjes, oliebollen of ander lekkers. De Kerstmarkt wordt opgeluisterd met een sfeervol kerstoptreden van Sofie & Friends.

De opbrengst van de kerstmarkt gaat zoals ieder jaar naar een goed doel. Dit jaar is dat ‘Welzijnsschakel Melle’. Welzijnsschakels verenigen groepen van vrijwilligers. Mensen met en zonder armoede-ervaring ontmoeten elkaar in deze groepen. Het is hun bedoeling om mensen die uitgesloten worden meer kansen te bieden. Hiervoor gaan ze op zoek naar verschillende partners, maar hun sterkte ligt in het persoonlijk contact.