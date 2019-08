Kanunnik Triest herdenkt negen doden, 10 jaar na brand in rusthuis Didier Verbaere

11 augustus 2019

12u48 0 Melle In Woonzorg Centrum Kanunnik Triest werden zondagochtend de negen slachtoffers herdacht die overleden tijdens een hevige brand in het rusthuis tien jaar geleden op donderdag 6 augustus.

De namen van Jozef Broekaert (pater Engelbert), Georgette De Clercq, Laura De Smaele, Margareta Duytschaever, Irene Janssens, Maria Meganck, Suzanna Rau, Lucia Schepens en Josephe Van Parys staan gegrift in een herdenkingsplaat aan de ingang van het rusthuis in de Kloosterstraat. Ze werden deze ochtend tijdens een herdenkingseucharistie meermaals ter nagedachtenis voorgelezen door priester pater Paul van de Paters Jozefieten.

“We blijven dit jaarlijks herdenken want de slachtoffers zitten voor eeuwig in ons hart en willen niet vergeten wat ze betekenden voor de familie. Met deze viering willen we ook dankbaar terugblikken op de verbondenheid die er toen en sindsdien heerst in dit huis”, zegt pater Paul. In zijn lezing verwees hij ook naar het geloof in de herrijzenis en las hij de namen af van de negen dodelijke slachtoffers. Hij vroeg kracht voor allen die moeten leven met het gemis. De dienst werd afgesloten met een beklijvende live vertolking van Amazing Graze.

Noodlottige avond

Op donderdag 6 augustus 2009 sloeg het noodlot toe in rusthuis Kanunnik Triest in de Kloosterstraat in Melle. Een kortsluiting aan een ventilator op die hete zomeravond zette omstreeks 20 uur kamer 218 van Elza Martens in lichterlaaie. Negen inwoners kwamen om in de verstikkende rook. Door het warme weer stonden alle deuren op de afdeling open. Het Parket oordeelde later dat de brand accidenteel was en niemand schuld trof. “Toch heeft het meer dan een jaar geduurd eer ik weer op die kamer wou binnengaan”, zegt haar zoon Luc Goedertier.

Hij is reeds 17 jaar alle dagen vrijwilliger in het Woonzorg Centrum. “Ieder jaar rond de datum van de ramp, speelt de hele film zich weer voor mijn ogen af. Ik had ook liever gehad dat er geen brand was ontstaan op de kamer van ons moeder. Maar het was een stom ongeluk dat overal had kunnen gebeuren”, blikt hij terug. Elza stierf nog datzelfde jaar op haar 92ste. “De tragedie heeft een serieuze impact gehad op het leven in het rusthuis. Daarom is het goed dat we dit blijven herdenken”, zegt Luc.

Familie en hulpdiensten

Na de eucharistieviering legde burgemeester Dirk De Maeseneer (CD&V), directeur Geert Buyse en een delegatie van de verschillende hulpdiensten een bloemenkrans neer aan de gedenkplaat. Er volgde ook een minuut stilte.

Familie van de slachtoffers kwamen nadien samen om gedachten uit te wisselen. “Het was een bijzonder tragische nacht. Mijn schoonmoeder was hier pas veertien dagen komen wonen toen de brand uitbrak. We staan er nog steeds bij stil maar tien jaar is misschien een mooi moment om af te ronden”, zegt Martin De Mol. De schoonzoon van Maria Meganck was met de hele familie en de kinderen van Maria afgezakt naar de herdenking.

“Het is zeer belangrijk dat we dit blijven doen. Er zijn nog heel wat mensen die er belang aan hechten en ermee meeleven. Dit was zonder meer de grootste ramp die Melle ooit trof. Wat me nog steeds is bijgebleven is de enorme verbondenheid en de solidariteit die nacht van de hele bevolking. Toen jaar is een speciaal moment maar zeker geen eindpunt”, zegt Dirk De Maeseer.