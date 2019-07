Jo en Karolien trekken deur achter hun G-Huis in Melle zaterdag achter zich dicht. “Het was nu of nooit meer”, zegt het koppel. Vier jonge vrienden nemen populaire café over vanaf 2 augustus Didier Verbaere

14u42 0 Melle Jo en Karolien trekken zaterdag de deur van het populaire G-Huis in Melle definitief achter zich dicht en starten een nieuw (horeca) avontuur in de Franse Dordogne. Vier jonge kerels uit het Gentse nemen de fakkel over.

Jo De Graeve (46) nam het toenmalige café Het Gildenhuis bijna 17 jaar geleden over. Zijn thuis is op wandelafstand en als jonge gaste kluste hij erbij als jobstudent. Samen met zijn partner en zijn ondertussen wettelijke echtgenote Karolien Reyntens (39) joegen ze een nieuwe wind door het G-Huis. “In het verleden was het Gildenhuis het ‘rattekot’ van de Tsjeven, de stakingsbrekers. Over de brug was het lokaal van de Sossen”, schetst Jo de vroegere geschiedenis van het horecaleven op dit stukje Melle Vogelhoek.

“Toen ik de zaak overnam ben ik er met een open geest aan begonnen. Zonder kleur, rang of standpunt. Ik wou er opnieuw een ontmoetingsplaats voor de hele buurt van maken. Maar ik was wel een strenge. Wie zich niet gedroeg, ging eruit”, lacht Jo. Missie geslaagd want het café is ondertussen het kloppende hart van het bruisende sociale leven in de wijk.

“Ik denk niet dat er nog iets origineel is aan het café. Behalve het ‘toogmeubilair’ van vaste klanten”, lacht Jo. Hij organiseerde ondertussen honderden liveoptredens in de kroeg, tovert elk jaar Vogelhoek om tot een Tuin Van Eden, een supporters dorp voor de Rode Duivels of Melle Plage, een heuse strandbar. Kortom, het leven was aangenaam. “We hadden inderdaad soms een luxeprobleem”, vult Karolien aan. “Elk zot idee dat we op tafel gooiden, werd uitgevoerd en lukte. We hebben in de loop der jaren ook een fantastisch team aan medewerkers in de zaak”.

“Vorig jaar vroeg ik me op mijn 45ste af wat ik nog wou doen in het leven. Wou ik hier tot aan mijn pensioen zorgeloos pinten tappen? Of was het tijd voor iets nieuws. Het was inderdaad nu of nooit”, zegt Jo over zijn beslissing om de zaak over te laten. “We dromen al jaren van een nieuw project in Frankrijk. In Saint-Martin-de-Gurson, een dorpje met zeshonderd inwoners in de buurt van Bordeaux in de Franse Dordogne, botsten we op een Le Guinot, een zaak met vijf gîtes. Kleine vakantiehuisjes die mensen kunnen huren. Daar willen we ons ‘werk’ verderzetten en mensen ontvangen, verwennen en entertainen. In het laagseizoen gaan we er ook workshops en seminaries en teambuildings organiseren. Onze kinderen zijn nu 5 en 8 jaar. Daarom wagen we de sprong. We moeten ook geen jaren meer wachten”, zegt Karolien.

Het G-Huis laten ze nu over aan Jaan Dekempeneer, Nicolas July, Gianni Vanhulle en Arno De Vreese. Vier jonge vrienden uit het Gentse met ambities. Ignace, vaste barman en gezicht van het G-Huis blijft eveneens in dienst in Melle. De toekomst is dus in goeie handen.

“We kennen elkaar al meer dan 15 jaar en ik werk hier ook al sinds mijn 17de als jobstudent”, zegt Jaan. “Arno zal hier samen met Ignace de dagelijkse uitbating verzorgen. We hebben elk onze eigen specialiteiten en achtergrond in de marketing en het management en we hebben een handige Harry in huis. Arno heeft eveneens een horeca verleden. We willen het werk van Jo en Karolien hier gewoon verderzetten maar er uiteraard ook onze eigen twist en accenten aan geven”, zegt Jaan. Zaterdagavond is er vanaf 19 uur een afscheidsfeestje voor Jo en Karolien. Nadien is er de jaarlijkse zomervakantie tijdens de Gentse Feesten. En op 3 augustus geeft het viertal een spectaculair openingsfeestje.