In bubbels en met mondmaskers naar school: “Dan voelt het goed om ’s middags in openlucht te kunnen eten en ontspannen” Didier Verbaere

01 september 2020

14u06 2 Melle Ook in het humaniora van het Sint-Franciscus Instituut in Melle is het nieuwe schooljaar begonnen. “Het is wennen met die mondmaskers en bubbels. Dan voelt het goed om ’s middags in openlucht te kunnen ontspannen en eten”, zegt Emilie De Geyter van het SFI.

“Ook de start van de eerste schooldag gebeurde in bubbels en gespreid. De eerstejaars in hun gloednieuw uniform en met mondmasker werden als eerste verwelkomd. Nadien kwamen de andere jaren verspreid naar school. Maar iedereen, ook de leerkrachten, zijn blij dat we weer kunnen starten en we doen ons best om er een warm schooljaar van te maken”, klinkt het in Melle. Met de openluchtrefter waar de mondmaskers af mogen bijvoorbeeld.