Imke (17) wil Miss België worden in de voetsporen van Joke Van De Velde Didier Verbaere

26 juni 2019

Imke De Landtsheer (17) uit Melle is kandidaat finaliste in Oost-Vlaanderen voor de titel van Miss België. De studente schoonheidsspecialiste is het petekind van barbier Luc De Smet en een fervent paardenliefhebster. “Het is de droom toch van elk meisje om Miss België te worden”, verdedigt ze haar deelname. “In 2000 was Joke Van De Velde het mooiste meisje van België. Ik hoop dat ik deze titel in 2020 mee naar Melle kan brengen”, besluit ze.