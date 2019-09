Huyghe automatiseert sociale werkplaats na verdubbeling export China Didier Verbaere

13 september 2019

11u37 2 Melle Brouwerij Huyghe in Melle heeft in haar afdeling van het maatwerkbedrijf Ryhove een pneumatische arm in gebruik genomen en verhoogt er haar productie met 50 procent. Op de afdeling worden dozen voor de export en geschenkverpakkingen gevuld door werknemers van het sociale economiebedrijf.

“De gedeeltelijke automatisatie was nodig omdat onze export naar China op een jaar gegroeid is. We bekijken om in de toekomst nog andere productielijnen deels te automatiseren. En het aantal werknemers is gestegen van 15 naar 25”, zegt CEO Alain De Laet. De Provincie financierde de pneumatische arm voor 20.000 euro.

Peter Leyman van maatwerkbedrijf Ryhove, Alain De Laet van brouwerij Huyghe en gedeputeerde Kurt Moens van de Provincie Oost-Vlaanderen stelden de arm vrijdagochtend in werking. “Een uniek samenwerkingsverband tussen een sociaal economiebedrijf en een lokale brouwerij met internationale uitstraling en een wereldwijde exportmarkt”, zegt gedeputeerde Kurt Moens.

Maatwerkbedrijf Ryhove uit Merelbeke werkt sinds 2008 samen met brouwerij Huyghe. Vandaag werken er vijfentwintig personen met een arbeidsbeperking dagelijks op de site van Huyghe. De Bal-Trol, een til- en hefarm die een snelle, soepele en ergonomische bediening garandeert, kon aangekocht worden dankzij een projectsubsidie van 20 000 euro van de Provincie.

Verdubbelde export naar China

China ontploft en het afgelopen jaar verdubbelden we er onze omzet op de markt naar 30.000 hectoliter CEO Alain De Laet van Huyghe

“Geen overbodige luxe. China ontploft en het afgelopen jaar verdubbelden we er onze omzet op de markt naar 30.000 hectoliter. We hebben ondertussen het aantal lijnen waar we dozen vullen opgetrokken van één naar vier en bekijken om ook de andere deels te automatiseren. Dit gaat niet ten koste van banen. Integendeel, we hebben meer volk en ploegen nodig om te kunnen volgen. Met deze investering hebben onze medewerkers zekerheid van werk voor een lange periode en kunnen ze door het aanleren van nieuwe vaardigheden zelfs binnen het bedrijf doorgroeien van zuiver manueel werk naar machine-operator”, legt Alain De Laet uit. Gedeputeerde Kurt Moens noemt het een win-win situatie. “Een schoolvoorbeeld van het verbinden van de sociale met de reguliere economie”, zegt hij.

Michel Mukadi (31) was één van de eerste medewerkers van Ryhove die aan de slag ging op de afdeling in de brouwerij. “Dankzij deze nieuwe machine is ons werk een stuk makkelijker en moeten we minder kilometers afleggen per dag. Ik kom nog steeds met veel goesting alle dagen werken en nu nog meer”, zegt Michel. “En t is nog een schoon kleur ook”, lacht hij.