22 september 2019

In Melle verzamelden zo’n 50 vrijwilligers ruim 100 kilo zwerfvuil in amper enkele uren tijd. De gemeente deed opnieuw mee aan de World Cleanup Day waarbij overal ter wereld vrijwilligers de straten, pleinen en rivierbeddingen opruimden. In Vlaanderen waren er 48 acties.