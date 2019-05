Hommage aan Willy Snel in KultuurThuis Didier Verbaere

31 mei 2019

11u45 0 Melle Het KultuurThuis Henri in Melle brengt in een expositie een hommage aan de overleden kunstenaar en Mellenaar Willy Snel. De expo wordt zondag 2 juni geopend in aanwezigheid van zijn weduwe Jacqueline.

De expo Faces toont het laatste werk van de veelzijdige kunstenaar. In 2014 kreeg hij nog de Bronzen Arsène aan de KunstenAcademie van Wetteren in de 2de specialisatiegraad tekenkunst. Hij overleed in 2016. Tijdens de vernissage kan je genieten van bijzondere muziek. Leden van het huisensemble ‘Les Amis de Loeillet de Gant’ brengen werk van J.S. Bach en Boismortier. En de weduwe van Willy Jacqueline -brengt enkele werken van Satie op piano.Tijdens dit bijzonder concert zal er nieuw werk gebracht worden geïnspireerd op het werk van Willy en gecomponeerd door Francis & Johan. Opvoeringen in het KultuurThuis aan de Brusselsesteenweg 329 om 14.30 en 16.30 uur.