Hinderlijke elektriciteitskast wordt weggehaald aan station Melle Didier Verbaere

21 oktober 2019

12u34 4 Melle Aan het station van Melle staat een elektriciteitskast wel heel ongelukkig aan de voet van een schuine helling voor fietsers en rolstoelgebruikers en een trap voor pendelaars naar het perron 2 richting Gent. Infrabel excuseert zich voor het ongemak en vraagt de aannemer om deze zo snel mogelijk te verplaatsen.

NMBS en Infrabel investeren 800.000 euro in het station van Melle in de verhoging en vernieuwing van de perrons. Na de werken aan perron 1 wordt momenteel perron 2 richting Gent aangepakt. De verhoogde perrons worden via toegangshellingen en een nieuwe trap toegankelijk gemaakt voor minder mobiele reizigers, reizigers met bagage en kinderwagens. Maar aan de voet van de helling en de trap staat een elektriciteitskast wel heel ongelukkig in de baan van de pendelaars. “De elektriciteitskast staat er inderdaad heel ongelukkig. Onze excuses hiervoor naar de fietsers en rolstoelgebruikers. We hebben de aannemer gevraagd om die te verplaatsen”, zegt Frédérik Petit van Infrabel.