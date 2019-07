HeMelse Feesten op zesdaagse zomerkermis Didier Verbaere

03 juli 2019

12u31 0 Melle Zes dagen lang viert Melle feest tijdens de zomerkermis op het Gemeenteplein. Ook liefhebbers van cultuur en sport worden in de watten gelegd.

De ‘HeMelse Feesten’ in Melle starten op vrijdag 5 juli met een Boombal op het Gemeenteplein met de vijfkoppige band Sanseveria. Zij brengen stevige folk met een Ierse saus. Om 23 uur pakt de internationale DJ Crazy Sir G de dansvloer over. Tijdens het feestje is er ook de Hemelse Worp en worden waardebonnen van de lokale handelaars het publiek in gegooid. In het Kultuurkafee op de Brusselsesteenweg loopt de tentoonstelling rond Willy Snel. Zaterdag opent de zomertententoonstelling ‘Terug naar de schoolbanken’ in het gemeentelijke museum en is er een internationale wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract. ’s Avonds zijn er optredens van onder meer Metejoor en Frimout.

Hoogtepunt van de kermis ligt steevast op zondag met een ontbijt, het 13de motortreffen, boerenmarkt en sfeercafé op het plein. Het gemengd koor Podeju organiseert de traditionele rommelmarkt in de Sint-Vincentiusschool en er is doorlopend Braderijfeesten. Het GROS houdt haar zuiders wereldfeest met non-profitorganisaties en tal van verenigingen. Ze serveren een culinair programma met lekkere hapjes en optredens van onder meer The Holy Seven en Ursa Maior Jazzband. In de tuin van het Kultuurkafee is er muziek met het huisensemble en de Gentse singer-songwriter Nico Pauwels met zijn soloproject Mystic Dreams. Er is een Jeugdmarkt van 14 tot 16.30 uur, waarbij kinderen in de huid kruipen van volbloed marktkramers en op de parking van het station geven Natural Born Dancers demonstraties.

Vlaanderen Feest Melle XL

Vanaf 17 uur is er Vlaanderen Feest Melle XL met optredens van Ebe (The Voice Kids), Nico zingt Hazes, John Leo (winnaar van The Voice Senior) en Les Copines met Isabelle A, Ianthe Tavernier en Helle Vanderheyden. De hele dag staan verenigingen ook in voor de innerlijke verzorging met een druppelkot, Melse wafels, Pistolet André en Melse hamburgers.

Marc Van Renne zingt onvergetelijke liedjes tijdens de seniorennamiddag op maandag in WZC Kanunnik Triest en om 16 uur start de avondmarkt in het centrum. De Dixieband brengt leven in de brouwerij van het sfeercafé en Cirq Mystiek zweeft door het publiek. Op de Scheldebrug wordt om 23 uur een vuurwerkspektakel afgestoken als afsluiter van de avondmarkt. En op donderdag eindigt de kermis sportief met een internationale wielerwedstrijd voor eliterenners en eliterenners zonder contract. Er is ook de Vlaamse Feestdag met optredens vanaf 18 uur van The Mellvids Bigband en Yevgueni.

De hele week lang staan er kermisattracties opgesteld op het Dorpsplein. De wekelijkse vrijdagmarkt op 5 juli verhuist daarom naar het Gemeenteplein.