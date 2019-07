He-Melse Feesten met Wereldfeest en optredens Didier Verbaere

07 juli 2019

17u17 4 Melle Deze namiddag organiseerde het GROS een zuiders wereldfeest met non-profitorganisaties en tal van verenigingen naar aanleiding van de He-Melse Feesten in Melle.

In de verkeersvrije straten was er een grote jeugdrommelmarkt en momenteel start Vlaanderen Feest Melle XL met optredens van Ebe (The Voice Kids), Nico zingt Hazes, John Leo (winnaar van The Voice Senior) en Les Copines met Isabelle A, Ianthe Tavernier en Helle Vanderheyden. Alle optredens zijn gratis.