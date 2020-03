Half jaar cel voor racistische tirade in dokterspraktijk Wouter Spillebeen

03 maart 2020

12u12 0 Melle Een man die in een dokterspraktijk in Melle zonder aanleiding een vrouw met een hoofddoek begon uit te schelden, moet voor zes maanden naar de cel. De man ontkende dat hij racistische motieven had, maar de rechtbank ziet geen reden om te twijfelen aan de verklaring van het slachtoffer.

De beklaagde ging naast het slachtoffer zitten in de wachtzaal van de dokterspraktijk. De vrouw begroette de man, die op zijn beurt vroeg of ze Nederlands kon spreken. Toen de vrouw ‘ja’ antwoordde, begon de tirade. “Waar haal je het lef om in mijn ogen te kijken en tegen me te spreken? Mensen zoals jullie ‘soort’ mogen niet naar mij kijken”, citeerde de procureur de man op basis van getuigenverklaringen.

Respect

De procureur had zichtbaar moeite om de woorden van de beklaagde te herhalen. De man bleek uit de verhoren bij de politie enkel en alleen gemotiveerd te zijn door de hoofddoek van de vrouw. “De stem van de kiezer in Ninove (waar de man van afkomstig is, red.) was duidelijk genoeg”, zou hij verklaard hebben.

De verdediging beweerde dat de man helemaal niet racistisch was door te opperen dat hij ook uithaalde naar een blanke man en dat afkomst hem dus niets uitmaakt. Maar de rechter dacht daar anders over. “Zijn handelswijze getuigt van een gebrek aan respect voor zijn medemensen en voor het vreedzaam samenleven in een diverse maatschappij”, las hij voor uit het vonnis. De man kreeg een celstraf van zes maanden en een boete van 2.400 euro. Hij staat momenteel onder voorwaarden en heeft onder andere een verbod om alcohol te drinken.