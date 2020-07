Grabbelpas wordt coronaproof in weekbubbels Didier Verbaere

22 juli 2020

14u23 0 Melle De activiteiten voor de Grabbelpas worden door het lokaal bestuur van Melle in weekbubbel aangeboden van 17 tot 21 augustus en van 24 tot 28 augustus. “De coronacrisis mag de pret niet helemaal drukken, maar we houden het coronaproof”, aldus het gemeentebestuur.

Omwille van de coronacrisis biedt het gemeentebestuur van Melle deze zomer de Grabbelpasactiviteiten aan in weekbubbels. Dit wil zeggen dat je niet per dag en per activiteit kan inschrijven, maar enkel voor een volledige week. Op het programma staan allerlei creatieve activiteiten: dj’ing, slapstick, verschillende dansvormen, animatie, radio maken.

En dit in ’t Lijsternest aan Wautersdreef 25, waar heel veel mogelijkheden zijn voor zowel buiten- als binnenspelen. Een Grabbelpasweek kost 45 euro, voor deelnemers met een UiTPAS kansentarief bedraagt de prijs 9 euro en voor houders van een EDC-kaart 22,5 euro. Deze laatste mogen gratis 1 begeleider meebrengen. De activiteiten starten elke dag om 9 uur en eindigen om 16 uur. Opvang is inbegrepen in de prijs en kinderen kunnen ook in ’t Lijsternest terecht van 7.45 tot 9 uur en van 16 tot 17.30 uur.

Inschrijven kan vanaf woensdag 15 juli om 9 uur via deze website.