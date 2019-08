Gilbert en Georgette vieren 60ste huwelijksverjaardag Didier Verbaere

26 augustus 2019

14u07 0 Melle In het gemeentehuis van Melle vierden Gilbert D’Hooge (85) en Georgette Verschueren (84) hun 60ste huwelijksverjaardag. Beiden werden in Gent geboren en ze huwden er ook. In 2013 verhuisden ze naar Melle.

In 1957 leerden de tortelduifjes elkaar kennen in het Zuidpark in Gent. Twee jaar later huwden ze in Gentbrugge. Gilbert werkte 5 jaar als postbediende in Brussel maar was daarna 30 jaar lang politieagent brigadier in Gent. Georgette werkte acht jaar als kleermaakster in de haute-couture maar bleef dan thuis voor het huishouden. Het koppel heeft 2 kinderen, 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Vandaag genieten ze van hun oude dag met elkaar en de familie.