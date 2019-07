Gemeentelijke diensten gedeeltelijk of helemaal gesloten Didier Verbaere

In Laarne is de bibliotheek op woensdag 24 en donderdag 25 juli uitzonderlijk slechts open van 8 tot 13 uur door de verwachte hitte. In Melle blijven het gemeentehuis, uitleenpost ’t Lijsternest en het OCMW uitzonderlijk dicht op donderdag. “Wij danken de Mellenaars voor hun begrip. Probeer het koel te houden en te zorgen voor elkaar”, aldus het gemeentebestuur.