Gemeente onderzoekt of kermis volgend weekend kan Didier Verbaere

30 juni 2020

15u46 0 Melle De gemeente Melle onderzoekt of er volgend weekend toch nog een kleine kermis op het Gemeenteplein kan doorgaan in veilige omstandigheden. De foorkramers zijn alvast vragende partij.

Bij het begin van de coronacrisis besliste het gemeentebestuur om een streep te trekken door alle zomerse evenementen. Maar nu de crisiscel het licht voor kermissen weer op groen zet vanaf 1 juli, wil de gemeente Melle er werk van maken. De zomerse kermis in Melle valt steeds in het eerste weekend van juli.

“We bekijken samen met de diensten of we dit op een veilige manier georganiseerd krijgen en enkel de attracties naar Melle te halen", zegt schepen van Feestelijkheden Frederik De Buck (CD&V). “De foorkramers zijn vragende partij en willen komen. Andere evenementen zoals de braderij, optredens en de avondmarkt gaan we niet organiseren. Vandaag of woensdag nemen we een definitieve beslissing", besluit De Buck.