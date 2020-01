Geen koers meer op donderdag op Hemelse Feesten Didier Verbaere

20 januari 2020

20u21 0 Melle De traditionele wielerwedstrijd op donderdag tijdens de Hemelse Feesten, de zomerse kermis in Melle, wordt afgeschaft. Sport en Nering vindt niet voldoende vrijwilligers en financiële middelen meer om twee koersdagen te organiseren tijdens de kermisdagen. Enkel de profkoers op zaterdag blijft behouden.

Tim D’Hondt, gemeenteraadslid voor Sp.a en horeca uitbater van Bar en Bistro Raposa in Melle, vindt dit een gemis. “Voor de horeca is dit een topdag. Bovendien worden de Hemelse Feesten zo ingekort van vijf naar vier dagen”, zegt hij. Schepen Frank De Vis (N-VA) staat achter de beslissing van de organisatie. “De wedstrijd op donderdag zorgde voor heel wat overlast en meer nadelen dan voordelen voor de andere handelaars in de gemeente. De koers voor profs op zaterdag organiseren, wordt ook steeds duurder en twee koersen organiseren op één week, is niet meer haalbaar”, aldus De Vis. Hij legt ook de schuld deels bij de horeca. “Zij zijn niet de grootste sponsors van de wielerwedstrijden”, zegt hij.