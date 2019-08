G-Huis Melle neemt nieuwe start Didier Verbaere

05 augustus 2019

14u03 0 Melle Afgelopen weekend opende het G-Huis in Melle opnieuw haar deuren. Jo De Graeve en Karolien Reytens vierden begin juli hun afscheid in de populaire zaak en gaven de fakkel door aan vier jonge krachten Jaan, Nicolas, Gianno en Arno.

Het G-Huis wordt sinds zaterdag gerund door Jaan Dekempeneer, Nicolas July, Gianni Vanhulle en Arno De Vreese. Vier jonge gasten met ambities. Ignace, vaste barman en gezicht van het G-Huis blijft eveneens in dienst in Melle. Jaan kent de zaak en werkte er jarenlang als jobstudent. Arno heeft pakken horeca ervaring en Nicolas en Gianni hebben een achtergrond in marketing en management. “Veel gaan we niet veranderen aan het vertrouwde concept.”

Burgemeester Dirk De Maeseneer kwam het jonge viertal feliciteren. “We hebben hier al veel mooie momenten beleefd met Jo en Karolien en deze vier dynamische mensen zijn het begin van een nieuw hoofdstuk. In het verleden hebben we steeds goed samengewerkt om hier mooie en veilige evenementen te organiseren en met deze Magnificant Four willen we dit verder zetten”, aldus De Maeseneer.