G-Huis lanceert eigen Huisgin met kaneel, bittersinaas en Gentse kruiden Didier Verbaere

27 november 2019

13u19 16 Melle In het G-Huis in Melle wordt woensdagavond de eigen huisgin van het café voorgesteld onder de toepasselijke naam Huisgin. Deze nieuwe gin werd gemaakt door de Gentse stokers van Heynsquared Distillery op basis van kaneel uit Sri Lanka, bittersinaas uit Italië en Genste kruiden.

Huisgin. Zo simpel is de naam van de nieuwe gin van het G-Huis. “We wilden een naam die verwees naar onze zaak, maar ook elders commercieel kan gebruikt worden. Een delicatessenzaak uit Lovendegem kan evengoed deze gin als huisgin verkopen. Huisgin zal hier geschonken worden en ook in enkele horecazaken van vrienden in Gent”, zegt Jaan Dekempeneer. De ambitieuze ondernemer nam het populaire G-Huis vier maanden geleden met enkele vrienden over.

Apart en smaakvol karakter

“Onze Huisgin is een aparte en smaakvolle gin met een uitgesproken toets van kaneel uit Sri Lanka en Bittersinaas uit Italië en werd gestookt door de Gentse stokers van Heynsquared Distillery. Zij specialiseerden zich in het toevoegen van lokale kruiden aan hun gins. Bij ons gaat het om hoge fijnstraal, watermunt en uiteraard jeneverbes. Kruiden die je hier in het Gentse in het wild vindt. Dat zorgt voor een uitgebalanceerd karakter met subtiele toetsen van kaneel, zonder dat het storend wordt”, vult collega Arno aan.

“We serveren hem hier met een klassieke premium Schweppes tonic, omdat we vinden dat de smaak van de gin belangrijker is dan de smaak die je eraan toevoegt. Het etiket werd eveneens ontworpen door een huisvriendin”, lacht Jaan. Je kan de Huisgin vanaf vandaag kopen in flesjes van een halve liter in het G-Huis aan 32 euro en binnenkort ook online via www.huisgin.be.