G-Huis heropent met extra vierkante meters terras en zomerse pop-up bar: “Geen toog maar alle tooghangers zijn opnieuw welkom” Didier Verbaere

04 juni 2020

15u27 0 Melle Het G-Huis aan Vogelhoek in Melle heropent maandag om 15 uur de deuren van het café. “Zelfs met de corona-maatregelen boeten we niet in aan het volk dat we kunnen en mogen ontvangen. Ons terras wordt, met dank aan de buren, uitgebreid tot 240 vierkante meter en ook binnen hebben we ruimte genoeg om iedereen op veilige afstand een plaats te geven”, zegt Jaan Dekempeneer van G-Huis.

Jaan en zijn collega’s namen het populaire G-Huis pas vorige zomer over. “Gelukkig zijn we met vier om de lasten te dragen. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om wat klussen uit te voeren en alles klaar te stomen voor de heropening. We waren voor de crisis ook al klaar met de voorbereidingen voor het EK voetbal. Dus we kunnen nu heel snel schakelen om opnieuw open te doen”, zegt Jaan.

“We breiden het terras uit tot 240 vierkante meter op kunstgras. Er komt ook een bar-container en losse tafels zodat we elke groep in zijn eigen bubbel kunnen zetten. Dansen mag wel maar op je eigen tafel”, lacht Jaan. Deze zomer wil G-Huis ook een aantal evenementen op poten zetten. “We gaan een aantal intieme en akoestische optredens met lokale bands organiseren. De toegangstickets gaan dan integraal naar hen. Op die manier steunen we de lokale cultuursector. We denken ook aan openluchtcinema”, zegt Jaan.

Binnen worden tafels en stoelen een eind uit elkaar gezet maar blijft er ruimte genoeg om het veilig te houden. “Op de binnenkoer voorzien we een gezellig terras voor de rokers. De toog is niet beschikbaar maar we hopen dat de tooghangers maandag weer present zijn”, besluit Jaan.