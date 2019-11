Franklin (24) start kappersschool in Melle: “We moeten terug leren knippen met schaar” Didier Verbaere

23 november 2019

11u50 0 Melle Francis Amoah (24) opent in Melle, op de Brusselsesteenweg naast de Brouwerij Huyghe, een gloednieuwe ‘Modern Barbershop’. In zijn kapsalon gaat de zoon van een Ghanese kapper, Franklin voor de vrienden, ook opleidingen ‘old school’ geven. “We gaan terug naar de essentie van het knippen met de schaar”, zegt Francis.

Francis Amoah is geboren en getogen in het Gentse Sint-Amandsberg. Zijn vader Gilbert ruilde in de jaren ’90 thuisland Ghana voor België op zoek naar een beter leven. De Afrikaanse kapper kwam in Gent terecht waar hij een gezin stichtte. “Mijn ma vertelde me dat ik als jonge gast steeds met heel veel interesse zat te kijken hoe ons pa de haren van het gezin kapte. Daar ligt de kiem van mijn ambitie om ook kapper te worden”, lacht Francis.

Een opleiding tot kapper heeft hij zelf nooit gevolgd. De laatste jaren volgde hij wel cursussen in het Verenigd Koninkrijk en werkte hij bij MOOI in Wetteren. En hij geeft ook les in de Schoonheidsschool in Antwerpen. Dat wil hij nu ook voortzetten in zijn eigen Modern Barber School en Salon in Melle.

Zonder opleiding maar met eigen ideeën

“Toen we verhuisden naar Melle had ik mijn eigen ‘kapsalon’ in een garagebox en nadien bij me thuis. Ik oefende op familie en vrienden als kapper en wou de droom van mijn vader, een eigen zaak in België, realiseren. De opening vandaag is dan ook de realisatie van die droom”, zegt Franklin. “Ik wil hier terug naar de essentie van het beroep. Iedereen heeft een eigen haarstructuur en smaak. We gaan al knippend op zoek naar de juiste snit die past bij de persoonlijkheid van de klant en proberen de perfecte ‘look’ te creëren zonder tondeuse. Een kapper was vroeger een kunstenaar met de schaar. Daar willen we, samen met mijn makkers en collega's Samuel en Christopher, naartoe”, zegt de ambitieuze jonge kapper.

Opleidingen met getuigschrift

De Modern Barber School wil dus meer zijn dan een kapsalon. “Vandaag geef ik opleidingen in avondschool voor volwassenen in Antwerpen. Hier in Melle willen we opleidingen geven aan starters en gevorderden. Het moderne ‘barbering’ is overgewaaid uit Engeland en we zijn overtuigd dat dit hier ook zal aanslaan. Er loopt nu een procedure om erkend te worden als echte school. Vanaf januari zullen we getuigschriften kunnen uitreiken aan studenten die hier een opleiding volgen”, zegt Francis.

Zijn zaak opende vrijdagavond de deuren en is voortaan open van dinsdag tot zaterdag. De inrichting is alvast ‘old school’ met Engelse meubelen, Italiaanse marmer en Duitse kappersstoelen. “We richten ons op mannen van 3 tot 99 jaar oud voor haar- en baardverzorging die op zoek zijn naar een eigen look, iets nieuws, iets wat past bij hun karakter”, besluit Francis. Je kan zijn creaties vinden op Instagram onder BRB Franklin en BRB Salon. En via www.barber-franklin.be.