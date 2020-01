Extra groenbuffers en geluidsstudie voor werkplaats van NMBS in Melle Didier Verbaere

20 januari 2020

20u07 0 Melle Er komen nog extra groene buffers rond de grote werkplaats van de NMBS in Melle. En in maart verwacht de gemeente een geluidsstudie. “Maar tot op heden zijn er slechts 17 meldingen of klachten over hinder. Dat valt dus goed mee”, zegt schepen Frederik De Buck (CD&V)

Sinds de bouw en de exploitatie van de grote werkplaatsen van de NMBS in Melle is de site omstreden in de gemeente. Niet alleen voor de buren. Ook politiek. Nog voor de bouw werd klacht ingediend tegen de komst van de gigantische werkhallen. Maar de Vlaamse regering gaf uiteindelijk groen licht. De werkplaats werd tussen juni 2014 en het najaar van 2016 opgetrokken op de oude terreinen van het rangeerstation in Melle. Treinen worden er onderhouden, hersteld en schoongemaakt. Regelmatig zijn er klachten over licht- en lawaaioverlast.

Geluidsstudie op komst

“De NMBS beloofde een geluidsstudie, maar die zal pas in maart van dit jaar bekendgemaakt worden. Als gemeente voeren wij zelf regelmatig steekproeven uit. Of de politie gaat af op meldingen van de omwonenden. Momenteel gaat het om 17 meldingen waarvan één derde bleek terecht bleek. Dat valt dus goed mee”, zegt schepen De Buck. De NMBS beloofde ook de aanplanting van een extra groenbuffer. “Maar dat zal ten vroegste voor volgend najaar zijn.”