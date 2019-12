Erich en Frieda vieren hun 60ste huwelijksverjaardag Didier Verbaere

16 december 2019

Erich Moerenhout en Frieda Haeck vierden in Melle hun 60ste huwelijksverjaardag. Het koppel leerde elkaar kennen toen Erich student was in Gent en zij laborante was in het bedrijf waar hij stage liep.

Erich is afkomstig van Serskamp en Frieda van Gent. Het koppel trouwde op 12 december 1959 in Serskamp. Sinds 1965 wonen de jubilarissen in Melle in de Proefhoevestraat, waar ze een rozenkwekerij uitbaatten. Erich en Frieda zijn erg sociaal en helpen graag mensen. Zij is ook vrijwilligster in een dienstcentrum. Daarnaast zijn ze allebei lid van Jazz Club Gent en Bourgondië Street New Orleans Gent. Het koppel had 2 kinderen, Pascal en Ignace, die helaas beiden zijn omgekomen in een verkeersongeval.