Erfgoedredders aan de slag in Melle Didier Verbaere

16 oktober 2019

12u29 2 Melle De Provincie Oost-Vlaanderen stuurt Erfgoedredders naar Melle en Stekene. Zij coachen leerkrachten van de tweede graad basisonderwijs om aan de slag te gaan met erfgoed uit de omgeving.

Na een geslaagde première in Lierde vorig schooljaar stuurt de Provincie dit schooljaar Erfgoedredders naar de Gemeentelijke basisschool, de Sint-Vincentiusschool in Melle en Gontrode en het College van Melle. “Zowel in Melle als in Stekene werden de leerkrachtenteams omringd door erfgoeddeskundigen, monumentenwachters, heemkundigen, natuurkenners of gewoon mensen die het erfgoed van hun gemeente koesteren en willen doorgeven aan een nieuwe generatie. Samen tekenden ze de kaart van het onroerend erfgoed in de gemeente om zo inspiratie op te doen voor een origineel klasproject”, zegt gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed.

De kinderen ontdekken op een speelse manier wat erfgoed is, waarom het zo waardevol is en ze ondernemen actie om het goed te bewaren of om het beter bekend te maken. Samen bedenken ze originele erfgoedacties. Zo’n actie kan bestaan uit kleine klusjes om kapelletjes, gedenkstenen, funerair erfgoed te onderhouden of grotere ondernemingen zoals een erfgoedwandeling langs bijzondere bomen of hagen, een film over de werking van een molen, een spel bij een archeologische site.