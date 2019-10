Enkel nog herbruikbare bekers op evenementen van gemeentebestuur Melle Didier Verbaere

07 oktober 2019

20u16 0 Melle Vanaf 1 januari 2020 zullen er in Melle enkel nog herbruikbare bekers gebruikt worden op de eigen evenementen in Melle. Dat beloofde schepen Frederik De Buck (CD&V) na een vraag van oppositielid Dominique Vandermeersch (Groen).

Het is de Vlaamse regering die het gebruik van duurzaam en herbruikbaar cateringmateriaal verplicht maakt voor de eigen werking van de lokale overheden en voor evenementen die ze zelf organiseren. “Zal dit het geval zijn op onze eigen nieuwjaarsreceptie in januari?”, vroeg Vandermeersch zich af. Schepen De Buck wil de herbruikbare bekers aankomen via de intercommunale of, indien nodig, zelf aankopen. “We zullen klaar zijn om de nieuwe maatregels na te leven”, zegt De Buck.