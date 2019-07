Emotioneel afscheid van Jo en Karolien in G-Huis Didier Verbaere

13 juli 2019

22u24 2 Melle Jo De Graeve en Karolien Reyntens namen vanavond afscheid van hun café G-Huis op Melle Vogelhoek. Na bijna 17 jaar laten ze de populaire kroeg over en trekken naar de Franse Dordogne. Kurt Burgelman zwaaide hen samen met vele tientallen vaste klanten uit. Het werd een emotionele avond.

Jo nam cafe het Gildenhuis 17 jaar geleden over. Vandaag is het G-Huis het kloppende hart van het sociaal leven in de buurt. Samen met partner Karolien en de kinderen ruilen ze nu Melle voor de uitbating van enkele gîtes in Frankrijk. De kroeg zat zaterdagavond afgeladen vol en Kurt - Biezebeize - Burgelman zorgde voor een passend afscheidsconcert. “Het is best wel een emotionele avond. Zeventien jaar is een groot deel van ons leven. Dat wis je niet zomaar uit”, zegt Karolien. Het feestje zal ongetwijfeld tot de late uren hebben geduurd. We wensen hen een succesvol nieuw begin in Frankrijk.