Elektrisch autodelen in Melle voor personeel en inwoners Didier Verbaere

19 december 2019

Melle De gemeente Melle heeft een elektrische wagen aangekocht. De Renault Zoe wordt tijdens de kantooruren gebruikt als dienstwagen voor het gemeentepersoneel. 's Avonds en tijdens het weekend staat hij ter beschikking van de inwoners.

Sinds deze maand gebruikt de gemeente Melle een elektrische deelwagen van het deelplatform BattMobility. De BattMobiel heeft een vaste staanplaats aan een laadpaal in de Kruisstraat. Wanneer je een reservatie hebt geplaatst, kan je hem ontgrendelen via een app op je smartphone.

Dankzij een subsidieproject van de Vlaamse Overheid kan het gemeentebestuur voor drie jaar een elektrische wagen leasen. Om de wagen ook ‘s avonds en in het weekend te laten renderen, gebruikt de gemeente de diensten van BattMobility. Zij voorzien een reservatiesysteem waarmee mensen de wagen kunnen gebruiken tegen een bepaalde vergoeding per rit. Het is de bedoeling om ook na het einde van de subsidie het project verder te zetten.