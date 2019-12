Eerste Late Night Shopping in Melle op 19 december Didier Verbaere

14u36 0 Melle In Melle slaan 24 handelaars de handen in elkaar voor de eerste Late Night Shopping op donderdag 19 december. Van de kleine zelfstandige op de hoek tot de grotere winkels op de Brusselsesteenweg houden de deuren open tot 21 uur.

“Het wordt steeds moeilijker voor de lokale handelaars en er verdwijnen jammer genoeg meer en meer kleine zelfstandigen in het straatbeeld. Daarom hebben de handelaars dit evenement bedacht. Die avond wordt een kerstgevoel gecreëerd in de straten van Melle. Bij de winkeltocht ontvangen de klanten een herbruikbare zak, aangeboden door de gemeente Melle. Er kunnen leuke cadeautjes of verrassingen verzameld worden bij de winkeliers”, zegt Celine De Clercq van Institute Babor, één van de organiserende handelaars. Meer info en deelnemende handelaars op www.in-melle.be .