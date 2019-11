Eénrichtingsverkeer in Gontrode Heirweg tijdens werken Didier Verbaere

26 november 2019

17u05 0 Melle Tot maart 2020 geldt er éénrichtingsverkeer in de Gontrode Heirweg tussen de Van Laetestraat en de Caritasstraat in Melle. Verkeer zal mogelijk zijn in de richting van de Caritasstraat en laat toe dat verkeer vanuit de KMO-zone de Vijverwegel kan ontsluiten richting Geraardsbergsesteenweg.

Momenteel wordt er gewerkt in de Gontrode Heirweg. Die werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, duren tot maart 2020. Omwille van de veiligheid voert het schepencollege er nu éénrichting in. In de toekomst zal er op dit stuk van de Gontrode Heirweg een definitief parkeerbeleid ingevoerd worden in functie van een fietsveilig verkeer.