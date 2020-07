Dit is het mooiste bierglas van het land: het olifantendesign van Delirium Tremens



Didier Verbaere

14 juli 2020

13u43 2 Melle Delirium Tremens, het bekendste bier met de roze olifant van brouwerij Huyghe in Melle, wordt nu ook in het mooiste glas van de afgelopen jaren geschonken. De brouwerij kreeg met grootste onderscheiding de eerste Ritzenhoff Award voor haar nieuwe glas.

Glasproducent Ritzenhoff en Bier Passie Magazine gingen voor het eerst op zoek naar de mooiste bierglazen in België. Uit de nominaties stak het nieuwe glas van Delirium Tremens er met kop en schouders bovenuit. “Het nieuwe glas scoorde op quasi alle criteria het maximum van de punten en liet met 93 op 100 de concurrentie ver achter zich. Het is dan ook een uniek glas waarbij de roze olifant prominent aanwezig is. Zelfs in de steel van het glas komt de slurf van de olifant terug. Het hoge bolglas, gebaseerd op een kelk van een gin glas, laat het bier en de smaakbeleving ook prachtig tot zijn recht komen”, zegt jurylid en biersommelier Ben Vinken van Bier Passie Magazine. “Het glas roept gewoon de prettig gestoorde sfeer van het bier en de brouwerij op”, aldus Vinken.

CEO Alain De Laet is tevreden met, alweer, een award voor zijn brouwerij. “Delirium blijft ons grootste uithangbord en visitekaartje en de ontwikkeling van het nieuwe glas was een serieuze investering. België kent een enorme bierglazencultuur en we zijn blij dat we ook daar hoog scoren. En bovendien gebeurt de opdruk van de logo’s met een digitale printer waardoor het ook meteen het ‘groenste’ glas van België is. Als brouwerij zetten wij ecologisch werken immers steevast op nummer één in ons productieproces”, zegt Alain De Laet.