Directie- en bestuursleden Verko springen mee op de vuilniskar tijdens de Week van de Afvalophaler Didier Verbaere

21 november 2019

13u50 3 Melle Directie- en bestuursleden van intercommunale Verko staken donderdag de handen uit de mouwen. Voor de Week van de afvalophaler gingen ze mee met de vuilniskar.

Afvalophalers en recyclageparkwachters krijgen vaak te maken met verbaal en zelfs fysiek geweld en scheldpartijen. “Bewoners zijn boos omdat hun afval soms geweigerd wordt of omdat onze vrachtwagen het verkeer soms belemmert. Maar onze mensen verlossen hen wel van hun afval”, zegt voorzitter Dirk Abbelloos.

Opleiding

Algemeen waarnemend directeur Peter De Leeuw ging donderdag mee op pad in Melle om blauwe pmd-zakken op te halen en wees zijn medewerkers op het bestaan van het register van feiten door derden. “Met het register brengen we risico’s in kaart, zodat we ook preventiemaatregelen kunnen voorstellen”, zegt hij. De medewerkers krijgen nu reeds een opleiding hoe ze moeten omgaan met verbaal geweld. Ook ondervoorzitter Roos Locquet trok mee de baan op en verzamelde restafval in Laarne. Op die manier wil de directie haar bewondering voor het personeel uitdrukken.