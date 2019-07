Dieter fietst van Russische hoofdstad Moskou naar Gentse Moscou in Ledeberg voor UZ Gent Didier Verbaere

30 juli 2019

22u55 20 Melle Dieter Van Huffel (32) uit Melle stapt zaterdag in de Russische hoofdstad Moskou op zijn fiets op het Rode Plein in Moskou voor een tocht van 3.000 kilometer in 15 etappes naar het Gentse Moscou in Ledeberg. Met zijn sponsortocht zamelt hij geld in voor het revalidatiecentrum van het UZ. De teller staat momenteel op 3.400 euro.

De fiets van Dieter is gedemonteerd en vijftien kilo bagage in twee fietszakken en een rugzak staan klaar voor de vlucht naar Moskou waar hij zaterdag start met zijn expeditie van Rusland naar Gent. Met als doel 5.000 euro inzamelen voor het kinderrevalidatie centrum van het Gentse UZ.

Dieter was tien jaar geleden een vaste waarde in het peloton van elites zonder contract. Als liefhebber reed hij makkelijk top twintig in heel wat kermis- en andere koersen. Tot een zware val en rugblessure een einde maakte aan zijn ‘carrière’. Nu hij weer gezond en wel op twee wielen zit, wil de marketeer uit Melle zijn talent op de fiets opnieuw aanwenden. Voor het goeie doel ditmaal. “Twee jaar geleden raakte het dochtertje van een collega deels verlamd door een ziekte aan haar zenuwstelsel. Van dichtbij heb ik gezien hoe het revalidatiecentrum van het UZ haar weer op de been bracht. Daar wil ik me nog eens volop voor inzetten”, zegt Dieter.

Vorige zomer verbleef hij bij zijn toenmalige vriendin in Moskou en rijpte het idee om een gesponsorde tocht naar Ledeberg te ondernemen. De vriendin is er ondertussen niet meer maar het idee bleef overeind: Van Moskou naar Moscou voor het goeie doel.

3.000 kilometer

Op zaterdag 3 augustus start de expeditie. Via Rusland, Letland en Litouwen en dwars door Polen, Duitsland en Nederland wil hij op 17 augustus Gent bereiken. “Door de route omgekeerd te rijden maal ik de zwaarste etappes eerst af. Rusland, Polen en de Baltische Staten zijn niet echt fietsvriendelijk, kennen amper fietspaden en vrachtwagenchauffeurs hebben er de slechte reputatie snel en vaak dronken rond te rijden. Het wordt dus opletten”, wijst Dieter op de mogelijke gevaren.

Ondertussen is hij wel prima getraind. “Sinds februari heb ik zo’n 8.000 kilometer op de teller. Dus die 3.000 tussen Moskou en Gent zullen wel lukken”, lacht Dieter. “De eerste vijftig kilometer heb ik gezelschap van lokale fietsers. Daarna gaat het in één rechte lijn naar Letland. In Polen zorgen mijn ouders Luc en Martine voor een tussentijdse bevoorrading in Polen met powerbars en gelletjes. Als alles goed gaat wil ik op 17 augustus in Ledeberg arriveren”, zegt Dieter.

Crowdfunding voor fietsproject UZ

Via crowdfunding zamelde hij ondertussen ongeveer 3.400 euro in voor het kinderrevalidatiecentrum van het UZ in Gent. Het doel is 5.000 euro en steunen kan nog steeds. “Elk jaar opnieuw komen kinderen naar het kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent om te genezen na een zwaar ongeval of slepende ziekte. Deze kinderen willen net als hun leeftijdsgenoten vooral kunnen lopen, spelen, leren, functioneren zoals ze dat voorheen konden. Via aangepaste sportactiviteiten wil het centrum hen een bepaald niveau van onafhankelijkheid teruggeven. Eén van deze projecten is een fietsproject in verschillende stappen. Met deze fietstocht willen we geld inzamelen voor de aankoop en het onderhoud van deze fietsjes. Omdat elke fiets op maat moet worden bijgepast, is extra hulp steeds welkom”, zegt Dieter.

Zijn tocht van 3.000 kilometer wil hij in 15 etappes afwerken. Goed voor ruim 200 kilometer per dag. Zijn tocht kan je volgen via www.moscowtoghent.be en op www.stravaza.com/clubs/mmchallenge. Op zaterdag 17 augustus is iedereen welkom bij zijn aankomst in ontmoetingscentrum Santo omstreeks 18 uur in Ledeberg. Steunen kan nog steeds.