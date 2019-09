Dienstverlening OCMW Melle loopt mank door personeelstekort : “De zwaksten dreigen in de kou te blijven staan”

Didier Verbaere

24 september 2019

11u05 4 Melle De dienstverlening van het OCMW in Melle loopt momenteel niet zoals het hoort door een nijpend personeelstekort. Oppositiepartij Sp.a trekt aan de alarmbel omdat ze vrezen dat kwetsbare inwoners nog meer in de kou zullen blijven staan. Schepen van sociale zaken Frank De Vis (N-VA) zoekt een oplossing. “Geef ons een jaar om de problemen uit het verleden weg te werken”, zegt hij.

“De OCMW-fractie kreeg signalen dat de OCMW-dienstverlening sinds enkele maanden niet loopt zoals het hoort en dat aanvragen voor financiële steun of andere vormen van OCMW-hulpverlening zoals poetshulp aan huis ofwel niet ofwel vertraagd worden behandeld”, zegt raadslid Wim Verween.

“Vermoedelijk liggen zowel structurele organisatorische problemen en een personeelstekort aan de basis. We vernamen dat enkele OCMW-personeelsleden ontslag kregen of hebben genomen of op punt staan te worden ontslagen, langdurig ziek zijn of loopbaanonderbreking nemen. Verhoogd absenteïsme en al dan niet tijdelijk personeelstekort heeft sowieso een impact op de OCMW-dienstverlening die voor het cliënteel van levensbelang is. Sp.a vindt dat deze levensnoodzakelijke OCMW-hulp geen vertraging mag oplopen en al zeker niet worden stopgezet.”

“De personeelsleden die er nog zijn doen uitermate hun best door overuren te werken, vakantie in te trekken en ver na de diensturen door te werken. Maar dit is geen houdbare situatie. En ondanks deze extra inspanningen blijft de noodzakelijke dienstverlening uitgesteld of wordt deze niet toegekend. Iemand die geen financiële marge heeft een maand zonder inkomen zetten, drijft mensen in een richting die niemand wenst”, aldus Verween.

Oplossing in de maak

Schepen van sociale zaken Frank De Vis (N-VA) bevestigt de problemen. “Het draait inderdaad niet zoals het moet draaien door enkele ontslagen. Het is een jammere samenloop van omstandigheden”, zegt De Vis. Momenteel loopt er een werklastmeting onder het personeel. “In functie van de resultaten gaan we nieuwe mensen aanwerven. We gaan ook een nieuw hoofd maatschappelijk werker extern aanwerven. We zetten ook sterk in op de digitalisering van de diensten en werking zodat dossier makkelijker en efficienter opgevolgd kunnen worden. Daarnaast zetten we de mantelzorg on hold zodat we ons kunnen concentreren op onze kerntaken. We willen ook samenwerken met Merelbeke voor de organisatie van onze kinderopvang. We hopen om de dienstvelening binnen het jaar weer op de rails te krijgen zoals het hoort”, belooft schepen De Vis.