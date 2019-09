Diamanten huwelijksjubileum voor Romain en Janine Didier Verbaere

08 september 2019

14u15 0

Romain Baetens en Janine De Troy leerden elkaar kennen in 1957 in zaal Resida, later gekend als de Flormanic. Romain was afkomstig van Wetteren, Janine van Melle. Het koppel trouwde in 1959 in Melle. Janine was huisvrouw en houdt van koken. Romain werkte 29 jaar als lasser en daarna als bediende bij Electrabel/Eandis. Hij houdt van fietsen en vissen. Ze zijn beiden lid van OKRA.vSamen hebben ze 1 zoon, Wim.