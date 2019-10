Derde single voor Ebe: Koffie voor ons twee Didier Verbaere

15 oktober 2019

16u43 0 Melle Singer-songwriter Ebe Mogyoros (15) uit Melle heeft zijn derde single klaar: Koffie voor ons twee. De jonge zanger liet zich eind 2018 voor het eerst opmerken tijdens zijn deelname aan The Voice Kids. Een jaar later weet hij wat hij wil : “Muziek maken dat mensen raakt.”

“Het afgelopen jaar was bijzonder druk. Ik combineer namelijk school met muziek maken én optreden. Mijn muziek schrijf ik zelf, dus daar kruipt heel veel tijd in. Ik ben iemand die me niet snel tevreden stelt met wat ik maak waardoor ik heel veel nummers schrijf en er bijna evenveel op een stapeltje leg onder de noemer ‘nog niet klaar’. Het is op mijn jonge leeftijd vooral keuzes maken tussen factoren als ‘wat hoor ik graag’ en ‘wat breng ik graag’. Ik wil sowieso muziek maken dat mensen raakt”, zegt Ebe.

Het doet me iets als grote songwriters uit Vlaanderen en Nederland zeggen dat ik een singer-songwriter ben met een oude ziel. EBE

“Nummers als mijn nieuwe single zijn daarin een perfect voorbeeld. Toen ik het nummer ‘Koffie Voor Ons Twee’ voor het eerst speelde in Nederland zat er toevallig een songwriter in het publiek die me na het optreden opzocht en huilde. Hij had het hele nummer precies één week er voor meegemaakt en kreeg er maar één zin uit: Wat schrijf jij mooie nummers, jij bent een singer-songwriter met een oude ziel.”

Naast zingen en optreden met eigen muziek is Ebe binnenkort ook te zien in de musical ‘November 89’. “Momenteel repeteren wij bijzonder hard voor de musical November 89, een musical van onder meer MNM-presentator Wanne Synnave. Het zijn echt wel drukke tijden want de première nadert en daarnaast wil ik ook school en eigen muziek niet in een vergeethoekje duwen. School is belangrijk en met mijn muziek hoop ik ooit een EP of mini-album te kunnen opnemen. Maar dat zal zijn voor als het past in de agenda.”