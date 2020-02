Den Barbier serveert alle elf erkende Oost-Vlaamse jenevers Didier Verbaere

03 februari 2020

13u00 2 Melle Een extra reden om je haar iets sneller te laten knippen: Luc De Smet van Den Barbier in Melle serveert voortaan alle erkende Oost-Vlaamse graanjenevers. Eind vorig jaar werd hij ambassadeur van O‘de Flander. De orde zet zich in voor het behoud, de erkenning en de tradities van de Oost-Vlaamse graanjenevers.

Elf producenten in Oost-Vlaanderen kregen ondertussen het label van O’de Flander als authentiek streekproduct. Als ambassadeur van de orde zette Luc De Smet, de kapper-cafébaas van Den Barbier, ze nu allemaal op zijn kaart. “Naast het Vleeshuis in Gent ben ik de enige horecazaak in de provincie waar je alle elf jenevers kan degusteren en daar ben ik best wel fier op”, zegt Luc.

Wie wil genieten van een Bobke of een Peterman uit Gent, een jenever van Rubbens uit Zele, van Thyssen uit Buggenhout, De Stoop uit Merelbeke, Dirk Martens uit Oudenaarde, een Filliers uit Deinze, de Oude Braeckman, een Mertens uit Zottegem , eentje uit Zelzate of de Balegemse kan terecht in de Kerkstraat in Melle. “Alle jenevers kan je hier proeven aan 5 euro”, besluit Luc.