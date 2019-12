Den Barbier is nu ook ambassadeur van O’de Flander Didier Verbaere

16u19 0 Melle Luc De Smet, Den Barbier van Melle, is nu ook ambassadeur van O’de Flander van de Oost-Vlaamse jeneverstokers. In brouwerij Huyghe verzamelden vrienden en familie, een rist burgemeesters en sportkampioenen, voor een feestje.

De Confrerie O’de Flander benoemd jaarlijks een ambassadeurs die de Oost-Vlaamse authentieke jenevers promoten. Er zijn elf graanstokerijen in de Provincie. “Wie twee van de jenevers promoot en serveert kan aanspraak maken op de titel. Bij Den Barbier serveren we 7 Oost-Vlaamse jenevers en onze ambitie is om ze allemaal op de kaart te zetten”, zegt Luc.

Als oud-schepen zette hij de wekelijkse markt op poten, hij is ook deken van de Middenstanders en in zijn café-kapperszaak is hij ook een ware ambassadeur van de bieren van Brouwerij Huyghe. Daarnaast lanceerde hij ook al zijn eigen Barbier Bier, kaas, advocaat en champagne. Burgemeester Dirk De Maeseneer kreeg het gezelschap van collega’s Filip Thienpont van Merelbeke, Denis Dierick van Gavere en Johan Van Durme van Oosterzele. Ook voormalig gouverneur Jan Briers en sportkampioenen Etienne De Wilde en Albert Van Damme kwamen langs op zijn feestje.