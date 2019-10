Delvoye vangt bot voor Hof van Cassatie WHW

15u32 0 Melle Het cassatieberoep dat kunstenaar Wim Delvoye had ingesteld tegen zijn veroordeling door het Gentse hof van beroep, is verworpen.

De kunstenaar werd in maart door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot een geldboete van 55.000 euro voor een reeks bouw- en milieuovertredingen op zijn kasteeldomein in Melle.

De 53-jarige Delvoye wilde het kasteel De Bueren in Melle in zijn originele staat herstellen en het domein uitbouwen tot een sculpturenpark. Hij kreeg echter problemen omdat vergunningen niet in orde bleken. Delvoye en zijn vennootschap werden ervan beschuldigd dat ze tussen 2008 en 2011 onder meer een betonplateau naast het kasteel lieten gieten en twintig bomen hebben geveld zonder vergunning. Ook de walgracht werd verbreed over een lengte van 370 meter. Delvoye werd door de rechtbank van eerste aanleg over de ganse lijn vrijgesproken, maar het parket en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gingen in beroep. Het Gentse hof van beroep hervormde het eerste vonnis en veroordeelde de kunstenaar wel. Volgens het arrest had Delvoye geen oog voor zijn verplichtingen, die hij als storend ervaarde en neerbuigend voor de ambtenaren naast zich neerlegde. Ook stakingsbevelen negeerde hij. Hij werd veroordeeld tot een geldboete van 55.000 euro, de Delvoye Art nv werd veroordeeld tot een boete van 49.500 euro. Hij moest het kasteel en het domein ook terug in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Daarvoor kreeg hij een jaar de tijd. Indien hij dat niet deed, zou hem een dwangsom worden opgelegd van 150 euro per dag.