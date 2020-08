De langste krijtlijn vind je in de Tuinstraat Didier Verbaere

19u34 0 Melle Omdat een straatfeest niet kan, grepen de bewoners van de Tuinstraat in Melle massaal naar stoepkrijt om de ‘langste krijtlijn van het land’ te tekenen.

“Omdat het straatfeest niet kon plaatsvinden, haalden we de buren figuurlijk uit hun bubbels door hen met krijt te verbinden. Iedereen werd uitgenodigd om verder te tekenen aan de tekening of krijtlijn van de buren. Op die manier wordt iedereen met elkaar verbonden in de straat”, klinkt het. Het resultaat zie je op de Facebookpagina van de straat. Of in de straat zelf uiteraard.