College Paters Jozefieten zwaait Chinese vrienden uit Didier Verbaere

14 oktober 2019

20u38 2 Melle Twintig 17-jarige studenten van de Chinese school Henansheng Xiuwuxian Di Yi Zhongxue waren een week te gast op het College Paters Jozefieten in Melle. Ze werden maandagavond uitgewuifd en reizen dinsdag terug naar China. Beide scholen hebben sinds 2013 een zusterband en wisselen regelmatig studenten uit tussen Melle en Henan.

De Chinese ‘pengyou’ of ‘vrienden’ waren voor de vierde maal in Melle te gast. Sinds maandag 7 oktober verbleven twintig leerlingen en hun zes begeleiders bij gastgezinnen. “Het is voor quasi allen onder hen de eerste maal dat ze buiten China reizen. We waren zondag aan de Belgische kust en ook dat was voor de groep uit het Chinese binnenland een primeur. Nooit eerder zagen ze de zee”, zegt leerkracht Johan Van Cauwenberghe. De groep volgde de lessen op het College en bezocht afgelopen week ook brouwerij Huyghe, Gent, Brussel en Brugge. Maandag werden ze uitgezwaaid met cadeautjes in de school.

In april 2021 trekt een groep Melse leerlingen naar China. Twintig leerlingen volgen al jaren wekelijkse lessen Chinese taal en cultuur, en in tal van ondersteunende acties. Zij mogen dan richting China.